Un arbitro marocchino-americano di 44 anni dirigerà la semifinale tra Inghilterra e Argentina al Mondiale. È alla sua quarta partita in questa edizione, dopo aver iniziato come giocatore. La sua carriera internazionale si è sviluppata negli anni, passando da esperienze nel calcio giocato a incarichi di rilievo nel settore arbitrale. La partita si terrà ad Atlanta, dove l’arbitro ha già diretto incontri nel corso del torneo.

Il 44enne marocchino-americano dirigerà ad Atlanta la semifinale tra Inghilterra e Argentina: per lui è la quarta partita del Mondiale 2026, dopo un percorso iniziato da giocatore e diventato poi una carriera internazionale di primo piano. Ismail Elfath sarà l’arbitro della semifinale dei Mon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Ismail Elfath, l’arbitro scelto per Inghilterra-Argentina: dal Marocco agli Usa fino alla semifinale mondiale

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Ismail Elfath è uno statunitense di origini marocchine (nato a Casablanca, è emigrato a 18 anni). Ali Bin Nasser, arbitro della partita più maradoniana della storia (Diego parece Dios y el Diablo a la vez), era tunisino Amigos del norte de África x.com

Martedì è stato confermato che Ismail Elfath dirigerà la partita reddit

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