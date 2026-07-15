Stasera si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina alla Coppa del Mondo. Entrambe le squadre schierano giocatori di alto livello come Messi, Bellingham e Kane, che hanno mostrato le loro qualità durante il torneo in Nord America. La partita si preannuncia ricca di talento e attesa, con i tifosi pronti a seguire ogni azione. Nessuna delle due squadre ha ancora lasciato il torneo, e si sfidano per avanzare in finale.

2026-07-15 16:57:00 Il web non parla d’altro: Questa sera l’Inghilterra affronterà l’Argentina nelle semifinali della Coppa del Mondo. Le due squadre sono piene di talento e giocatori del calibro di Lionel Messi, Jude Bellingham e Harry Kane hanno tutti impressionato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico quest’estate. Ma chi farebbe un XI combinato? PORTIERE. Emiliano Martínez (Argentina) Ampiamente riconosciuto come il miglior portiere del mondo, Martinez ha appena la meglio sull’inglese Jordan Pickford. Lo stopper dell’Aston Villa ha subito sei gol in sei partite nella corsa dell’Argentina alle semifinali. DIFENSORI. Terzino destro Nahuel Molina (Argentina) Una scelta di buon senso, dato che l’Inghilterra ha dovuto tagliare e cambiare il terzino destro a causa di infortuni, squalifiche e una scarsa selezione iniziale della squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra-Argentina: Bellingham, Messi, Kane? Chi entra nell’XI combinato?

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Should England fear Argentina & Lionel Messi

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