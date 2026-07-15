inghilterra argentina ai mondiali 2026 atlanta blindata in vista della semifinale

Ad Atlanta, le forze dell’ordine sono schierate in modo massiccio in vista della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. La città ha predisposto misure di sicurezza rafforzate per l’evento, che si svolgerà nello stadio locale. La presenza di agenti e personale di sicurezza è aumentata per gestire l’afflusso di tifosi e garantire l’ordine pubblico durante la partita.

Massiccia presenza delle forze dell’ordine ad Atlanta in vista della semifinale dei Mondiali 2026 di calcio tra Inghilterra e Argentina. Numerose strade sono state chiuse al traffico, mentre gli agenti pattuglino il centro città a piedi e in motocicletta, per garentire la sicurezza a migliaia di tifosi che stanno affluendo nei pressi dello stadio per il match. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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