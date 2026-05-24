Un turista spagnolo è stato arrestato dopo aver rubato due borse esposte in una boutique di Louis Vuitton a Capri, per un valore complessivo di 30 mila euro. L’episodio è avvenuto all’interno di uno dei negozi più rinomati dell’isola. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il furto, impedendogli di allontanarsi. La merce è stata recuperata e restituita al negozio.

Sembrava essere riuscito a sparire nel nulla dopo il colpo messo a segno in una delle boutique più esclusive di Capri. Invece, poche ore dopo, la polizia lo ha rintracciato nel B&B dove alloggiava, ancora con la refurtiva. Protagonista della vicenda è un turista spagnolo di 20 ann i, arrestato con l’accusa di furto dopo avere sottratto due borse di lusso dalla boutique Louis Vuitton di via Camerelle, nel cuore dello shopping dell’isola. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nel negozio nel pomeriggio di giovedì come un normale cliente, avrebbe preso due borse esposte e le avrebbe infilate in una busta, per poi uscire senza attirare immediatamente l’attenzione dei dipendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Entra nella boutique di Louis Vuitton a Capri e ruba due borse esposte, valore di 30 mila euro: turista spagnolo arrestato

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