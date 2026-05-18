Mesotelioma pleurico uno studio apre nuove prospettive per personalizzare l' immunoterapia

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Genetics ha portato alla luce nuove prospettive nella lotta contro il mesotelioma pleurico, un tumore aggressivo che interessa il rivestimento dei polmoni. La ricerca internazionale ha analizzato aspetti genetici della malattia, con l’obiettivo di individuare possibili strategie di trattamento più mirate. La scoperta rappresenta un passo avanti nella comprensione della patologia e potrebbe influenzare future terapie personalizzate. La pubblicazione si inserisce in un contesto di approfondimenti scientifici sulla malattia.

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Un importante passo avanti nella lotta contro il mesotelioma pleurico, una forma aggressiva di tumore che colpisce il rivestimento dei polmoni, arriva da uno studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Genetics. La ricerca, intitolata Tumor DNA methylation. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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