Mesotelioma pleurico uno studio apre nuove prospettive per personalizzare l' immunoterapia
Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Genetics ha portato alla luce nuove prospettive nella lotta contro il mesotelioma pleurico, un tumore aggressivo che interessa il rivestimento dei polmoni. La ricerca internazionale ha analizzato aspetti genetici della malattia, con l’obiettivo di individuare possibili strategie di trattamento più mirate. La scoperta rappresenta un passo avanti nella comprensione della patologia e potrebbe influenzare future terapie personalizzate. La pubblicazione si inserisce in un contesto di approfondimenti scientifici sulla malattia.
Un importante passo avanti nella lotta contro il mesotelioma pleurico, una forma aggressiva di tumore che colpisce il rivestimento dei polmoni, arriva da uno studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Genetics. La ricerca, intitolata Tumor DNA methylation. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
L’intelligenza artificiale per anticipare l’ADHD: uno studio internazionale apre nuove prospettiveMilioni di bambini nel mondo convivono con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), ma molti di loro ricevono una diagnosi solo...
Ricerca sul mesotelioma pleurico, l'Oncologia di Ferrara protagonista su 'Nature Genetics'L’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Università di Ferrara hanno contribuito in modo determinante allo studio internazionale...
L’ONCOLOGIA DI FERRARA PROTAGONISTA SU NATURE GENETICS PER UNA RICERCA SUL MESOTELIOMA PLEURICO L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l’Università di Ferrara hanno contribuito in modo determinante allo studio in - Facebook facebook
Mesotelioma pleurico, la metilazione del DNA rivoluziona la curaIdentificati quattro profili molecolari di metilazione del DNA in grado di predire la risposta all’immunoterapia e la sopravvivenza, aprendo nuove prospettive per la medicina personalizzata contro que ... insalutenews.it
Ricerca sul mesotelioma pleurico. Da Cona nuove prospettive per la medicina personalizzataStudio dell’oncologia ferrarese pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica ’Nature Genetics’ ... msn.com