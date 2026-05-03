L'ad Rai Giampaolo Rossi | La polemica sul Teatro delle Vittorie è surreale La Rai non è schiacciata politicamente

L'amministratore delegato della Rai ha commentato alcune questioni recenti riguardanti l'azienda, tra cui la polemica sul Teatro delle Vittorie. In un'intervista, ha affermato che la Rai non si trova sotto pressione politica e ha definito la discussione attorno alla questione come surreale. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle dichiarazioni o sui temi trattati.

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in un'intervista risponde in merito ad alcuni temi caldi riguardanti l'azienda. Dalla vendita del Teatro delle Vittorie passando per il richiamo a Ranucci e la prima serata in tv.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’opposizione attacca l’ad Rossi in Commissione di Vigilanza: “La Rai ha perso ascolti e autorevolezza”Dopo circa un anno di silenzio, l'ad Rai Giampaolo Rossi si presenta in commissione di Vigilanza. Fuorionda Rai “Evitiamo l’israeliano”, Rossi: “Fatto grave, procedimento disciplinare per i responsabili”Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: "La Rai ha avviato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'ad Rai Rossi: La Rai racconta il lavoro che si trasforma; Incontro tra Massimo Giletti e l'ad Rai Giampaolo Rossi: il giornalista punta al rinnovo del contratto; Rossi: Niente passi indietro sul piano immobiliare della Rai, risparmio annuo di oltre dieci milioni; Giletti-Rai, resa dei conti dopo chiusura e polemiche: Niente scandali, la scelta sul futuro di Lo Stato delle cose. Ranucci, l’ad Rai Rossi: Difendiamo giornalismo d’inchiesta non quello fondato su fonti non verificateNoi difendiamo il giornalismo d'inchiesta. Ma non quello fondato su fonti non verificate. Così l'ad Rai, Giampaolo Rossi, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, ... lapresse.it «Niente passi indietro sul piano immobiliare: la Rai non è un museo»Il piano immobiliare della Rai «non si ferma» e non sarà riscritto sull’onda delle polemiche. L’amministratore delegato della Tv pubblica, Giampaolo Rossi, sceglie parole nette mentre il caso del Teat ... msn.com L’ad Rai, Giampaolo Rossi, difende la strategia sugli immobili: «Bisogna modernizzare». E sulle risorse: serve certezza, il canone è centrale, non sostituibile in toto con gli spot. «Ai produttori chiederemo prodotti più agili per la prima serata» facebook No ad arretramenti sul piano immobiliare ("Dibattito surreale"). E poi sul ventilato scambio pubblicità Vs canone, la prima serata ormai divorata dell'access, ascolti in rosso, RaiWay, Ranucci, Usigrai e Unirai. Intervista all'ad #Rai Giampaolo Rossi. Oggi sul @s x.com