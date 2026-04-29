Renato Della Bella nuovo presidente di Confimi Industria Edilizia

Renato Della Bella è stato nominato nuovo presidente di Confimi Industria Edilizia. La nomina segna l'inizio di un mandato di quattro anni, durante il quale si prevede un focus sul rafforzamento e sulla crescita del settore edilizio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall'organizzazione, che ha comunicato il cambio al vertice.

Cambio al vertice di Confimi Industria Edilizia: Renato Della Bella è il nuovo presidente. Il passaggio di testimone apre un mandato quadriennale orientato al consolidamento e al rilancio del settore. Imprenditore veronese e legale rappresentante di Idb srl, azienda specializzata nella produzione di componenti prefabbricati per infrastrutture industriali, terziario e opere stradali e ferroviarie, Della Bella arriva alla guida con una lunga esperienza associativa. È stato vicepresidente di Confimi Industria con delega al credito e alla sicurezza sul lavoro e ha già guidato Confimi Veneto e Confimi Verona. Il mandato si apre nel segno della continuità, ma con un perimetro d’azione più ampio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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