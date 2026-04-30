Nel primo trimestre del 2026, il Pil italiano registra un aumento dello 0,2%, sostenuto principalmente dal settore dei servizi. La domanda proveniente dall’estero ha compensato la diminuzione della produzione nei comparti industriale e agricolo. Questi dati evidenziano una crescita lieve, con il terziario che si conferma come l’unico settore in espansione nel periodo considerato.

? Cosa sapere Il Pil Italia cresce dello 0,2% nel primo trimestre 2026 grazie al settore terziario.. La domanda estera compensa il calo della produzione industriale e agricola nazionale.. Il Pil italiano ha registrato una crescita dello 0,2% nel primo trimestre del 2026, segnando un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente secondo le ultime stime provvisorie diffuse dall’Istat. I dati analitici evidenziano come l’economia nazionale abbia mostrato una dinamica positiva nella gestione dei servizi, che hanno trainato il valore aggiunto complessivo. Questo slancio è però frenato dal rallentamento registrato nei comparti dell’agricoltura e dell’industria, i cui risultati sono risultati in calo durante il trimestre appena concluso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pil Italia: il terziario salva il +0,2%, ma industria e agricoltura frenano

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Sistema #Italia e #PIL: in Commissione #AttivitàProduttive, audizione del professore Paolo Guerrieri Paleotti, Università @SapienzaRoma e rappresentanti di Rete Professioni Tecniche. Segui la diretta: bit.ly/AttivitàProdut… #OpenCamera x.com