L'indagine sugli arbitri si avvia verso l'archiviazione. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori e testimonianze, le prove raccolte non bastano per procedere. Le autorità hanno deciso di chiudere il fascicolo senza ulteriori sviluppi. Nessuna incriminazione è stata formulata e il procedimento si conclude senza azioni legali. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti, ma al momento non ci sono indicazioni di nuove indagini.

Tanto rumore per nulla? Alla fine, dopo mesi di intercettazioni, interrogatori, testimonianze e in generale di inchiesta, lo scenario più probabile appare precisamente questo. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale, e per l'Inter, club finito al centro delle polemiche per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite: archiviazione. E, riavvolgendo il nastro, pare che non ci siano riscontri concreti per il prosieguo delle indagini. Nell'aprile scorso a Gianluca Rocchi era stato notificato un avviso di garanzia, a seguito di intercettazioni precedenti. Non direttamente tra il designatore dell'epoca e personalità dell'Inter, ma tra Rocchi e altre personalità del mondo arbitrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri verso l'archiviazione: tutte le tappe dell'indagine

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NUOVA SVOLTA INTEROPOLI STA CROLLANDO PM SENZA RISCONTRI ARCHIVIAZIONE KHALAILI ORE DECISIVE

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