Indagato il trapper Abou El Hassan | accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei

Il 1 marzo scorso, due giovani argentini di fede ebraica sono stati aggrediti a Milano. Sono stati colpiti da un uomo che, secondo le indagini, sarebbe il trapper Sacky. La polizia ha concluso le indagini e ha notificato l’avviso di chiusura, accusando Sacky di aver picchiato i due ragazzi durante la loro visita in città.

E’ con quest’accusa che il trapper Sacky è stato raggiunto dall’avviso di chiusura delle indagini, per un’aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Sami Abou El Hassan, vero nome di Sacky, era insieme a un gruppo di amici nel quartiere ebraico di Milano, nella periferia sud della città, quando ha visto i due giovani studenti uscire da un supermercato con addosso una Kippah. A quel punto, i ragazzi hanno bloccato la strada ai due argentini rivolgendo insulti di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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