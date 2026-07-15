Il ministro degli Esteri di Malta ha incontrato il primo ministro palestinese a Bruxelles. La riunione si è svolta in un contesto di incontri bilaterali tra i due rappresentanti. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante l’incontro. La discussione si è concentrata su questioni di cooperazione tra Malta e Palestina. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’appuntamento.

Incontro Strategico tra Malta e Palestina a Bruxelles. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Il ministro degli Affari Esteri di Malta, Chris Fearne, ha avuto un’importante riunione a Bruxelles con il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa. L’obiettivo del colloquio era quello di rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, in un periodo in cui le relazioni internazionali e i sostegni economici rivestono un’importanza cruciale. La discussione è avvenuta alla vigilia della riunione del Palestine Donor Group, un incontro che ha l’obiettivo principale di trattare questioni legate al sostegno internazionale per l’Autorità Palestinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incontro a Bruxelles tra il ministro degli Esteri maltese e il premier palestinese.

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