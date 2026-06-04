iran vertice tra rubio e il ministro degli esteri del kuwait

Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri del Kuwait. La riunione tra i due si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui temi trattati. L'incontro si inserisce in una serie di consultazioni tra le due parti, senza comunicati ufficiali sui contenuti discussi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell'incontro.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato a Washington il suo omologo del Kuwait, lo sceicco Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Il meeting è stato organizzato all’indomani dell’attacco iraniano con droni che ha colpito un terminal passeggeri dell’aeroporto principale del Kuwait, causando un morto e decine di feriti. Teheran, tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’offensiva. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Can Marco Rubio sell the Iran war to G7 foreign ministers

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