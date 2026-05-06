Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

Uno studente proveniente da Monopoli si trova in condizioni critiche dopo essere caduto da un balcone durante una gita scolastica. L'incidente è avvenuto in un luogo pubblico e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. La famiglia è stata informata della situazione e le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. La scuola coinvolta ha avviato le procedure previste in queste situazioni.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda partecipazione e sincera vicinanza allo studente di Monopoli ricoverato in condizioni critiche a seguito del grave incidente avvenuto durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro. Il pensiero va al giovane, alla sua famiglia e alla comunità scolastica coinvolta, chiamata in queste ore a confrontarsi con un evento che scuote profondamente e interroga il senso stesso dell’azione educativa. Dinanzi a simili accadimenti, appare riduttivo limitarsi a una lettura emergenziale o esclusivamente legata all’accertamento delle responsabilità individuali.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu Notizie correlate Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioniE' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine uno studente 19enne di Monopoli, precipitato dal balcone di un hotel a Lignano... Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Precipita dal balcone dell'albergo: grave studente monopolitano; Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoverato; Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioni; Precipita dal balcone durante la gita scolastica: è grave uno studente di Monopoli. Studente di Monopoli cade dal balcone in gita: è in condizioni criticheStudente di Monopoli cade dal balcone in gita a Lignano: è in terapia intensiva. Indagine aperta per chiarire l’incidente. pugliapress.org Monopoli (BA), studente grave dopo caduta in hotel a Lignano SabbiadoroUno studente di Monopoli è ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto dal balcone di un hotel durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire ... trmtv.it Uno studente originario di Monopoli è precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro dove alloggiava durante una gita scolastica. Il giovane ora è ricoverato in terapia intensiva a Udine e le sue condizioni sono critiche. L'incidente è avvenuto do - facebook.com facebook