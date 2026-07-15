Incidente Paolo Belli l’ipotesi dietro la tragedia | le prime parole del cantante

Da tvzap.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sull'incidente che ha coinvolto il cantante nella provincia di Reggio Emilia si concentrano su un'ipotesi specifica, ancora da confermare. Le prime dichiarazioni del cantante sono state rese note, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente. La polizia sta esaminando le circostanze e raccogliendo elementi utili per chiarire quanto accaduto.

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Un drammatico interrogativo resta al centro delle indagini dopo l’incidente che ha coinvolto Paolo Belli nelle campagne della provincia di Reggio Emilia. Alessandro Magnani, 41 anni, è morto dopo essere stato travolto dalla bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo. Mentre gli investigatori cercano di ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto, emerge una possibile nuova pista: quella di un malore improvviso che potrebbe aver preceduto lo scontro. La tragedia nelle campagne della Bassa Reggiana. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio, poco dopo mezzogiorno, nella zona di Cognento, tra Correggio e Campagnola Emilia. La vittima, Alessandro Magnani, residente nella zona, si trovava a piedi per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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