Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in un incidente tra un'auto e un motorino avvenuto martedì sera in località Tregozzano, nel comune di Arezzo. La collisione si è verificata nella serata del 14 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Incidente stradale nella serata di martedì 14 luglio in località Tregozzano, nel comune di Arezzo, dove un'auto e un motorino sono entrati in collisione. Ferito un ragazzo di 19 anni. L'allarme è scattato alle ore 21.45, con l'attivazione del 118 dell'Asl Toscana Sud Est. Nello scontro è rimasto ferito un giovane di 19 anni, soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale delle Scotte di Siena per un trauma cranico e traumi agli arti. Per l'intervento sono stati mobilitati un'ambulanza infermierizzata di Subbiano e l'automedica di Arezzo. Attivato l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente fra auto e motorino, ferito un giovane di 19 anni

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Incidente tra taxi e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23

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