Scontro fra auto e moto all' incrocio fra via Caravaggio e via delle Fornaci | ferito un giovane FOTO

Un incidente si è verificato nel pomeriggio dell’11 maggio all’incrocio tra via Caravaggio e via delle Fornaci, coinvolgendo un'auto e una moto. Un giovane maggiorenne è rimasto ferito in seguito all’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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