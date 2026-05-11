Scontro fra auto e moto all' incrocio fra via Caravaggio e via delle Fornaci | ferito un giovane FOTO
Un incidente si è verificato nel pomeriggio dell’11 maggio all’incrocio tra via Caravaggio e via delle Fornaci, coinvolgendo un'auto e una moto. Un giovane maggiorenne è rimasto ferito in seguito all’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
Un giovane maggiorenne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell'11 maggio in via Caravaggio, all'incrocio con via delle Fornaci. per circostanze ancora da chiarire, la vettura che transitava su via Caravaggio ha urtato la moto con alla guida il giovane, che.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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