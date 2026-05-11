Scontro fra auto e uno scooter all' incrocio fra via Caravaggio e via delle Fornaci | ferito un giovane FOTO

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato nel pomeriggio dell'11 maggio all'incrocio tra via Caravaggio e via delle Fornaci. Un giovane, che si trovava a bordo dello scooter, è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito.

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