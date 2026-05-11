Scontro fra auto e uno scooter all' incrocio fra via Caravaggio e via delle Fornaci | ferito un giovane FOTO

Da ilpescara.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato nel pomeriggio dell'11 maggio all'incrocio tra via Caravaggio e via delle Fornaci. Un giovane, che si trovava a bordo dello scooter, è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito.

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Un giovane maggiorenne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell'11 maggio in via Caravaggio, all'incrocio con via delle Fornaci. per circostanze ancora da chiarire, la vettura che transitava su via Caravaggio ha urtato la moto con alla guida il giovane, che.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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