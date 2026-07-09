L'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali combinate si avvia verso l'archiviazione. Le indagini, che coinvolgono presunti accordi tra arbitri e club, sembrano concludersi senza ulteriori sviluppi. Nessuna accusa formale è stata ancora contestata. La decisione sembra essere vicina, con le autorità che continuano a esaminare i documenti raccolti finora. La vicenda si chiude senza ulteriori azioni legali o processuali in corso.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali combinate sembra muoversi rapidamente verso la totale archiviazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i magistrati inquirenti hanno condotto un approfondito interrogatorio di oltre cinque ore nei confronti dell’ex designatore della CAN. Al centro degli accertamenti della Procura non ci sono più le questioni logistiche di Lissone, ma il focus si è concentrato esclusivamente sulla regolarità di alcune scelte che avrebbero riguardato direttamente i nerazzurri. Le partite sotto la lente degli inquirenti. Le... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Rocchi, si va verso l’archiviazione del caso designazioni. I dettagli

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Serie A - Caso Rocchi, si va verso l'archiviazione

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