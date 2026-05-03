Inchiesta arbitri indagini in corso sulle designazioni arbitrali | nodo misterioso sul loro I possibili scenari

Attualmente sono in corso indagini sulle designazioni arbitrali in diverse competizioni sportive. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si stanno analizzando i criteri e le procedure utilizzate per assegnare i ruoli agli arbitri. Le indagini si concentrano su alcuni aspetti ancora poco chiari riguardo alle modalità di scelta e alle eventuali anomalie nelle assegnazioni. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui soggetti coinvolti o sui risultati delle verifiche in corso.

di Paolo Moramarco Inchiesta arbitri, il Corriere della Sera ricostruisce le indagini in corso sulle designazioni arbitrali: nodo misterioso sul «loro». Gli scenari. Resta aperto il nodo principale dell’indagine della Procura sulle designazioni arbitrali: l’identità del «loro» citato nella frase « Loro non lo vogliono più vedere ». Come riportato dal Corriere della Sera, a oltre un anno dall’intercettazione dell’aprile 2025 tra Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, e Andrea Gervasoni, supervisore VAR, gli inquirenti non sarebbero ancora riusciti ad attribuire con certezza un volto ai soggetti evocati. Le designazioni al centro dell’indagine.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, indagini in corso sulle designazioni arbitrali: nodo misterioso sul «loro». I possibili scenari Notizie correlate Inchiesta arbitri, «loro non lo vogliono più vedere». A chi si riferivano Rocchi e Gervasoni nell’intercettazione dell’aprile 2025 e quali sono i tre scenari possibiliMercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Inchiesta arbitri, conferme sulle designazioni pilotateQuesta mattina non sarà Gianluca Rocchi a sedersi davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Rocchi e nuovi nomi: indagine si allarga? Le news sull'Inter; Inchiesta arbitri, l’esposto da cui è partita l’indagine. Rocca: Chi di spada ferisce...; Inchiesta arbitri Serie A, cosa sappiamo finora. E il cortocircuito di Carraro che ricorda Calciopoli; Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var. Inchiesta arbitri: Rocchi, le designazioni gradite all’Inter e il nome nuovo SchenoneInchiesta arbitri: Rocchi indagato per frode sportiva, intercettazioni su designazioni gradite all'Inter, audio Var spariti. Il punto e gli scenari. ilnapolista.it Le news del 30 aprile sul Caso Rocchi, Gervasoni sentito dai PM per oltre quattro oreLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it Nell’inchiesta sugli arbitri emergono nuove zone d’ombra: le etichette di direttori di gara “graditi” o “sgraditi” all’Inter non deriverebbero da intercettazioni dirette. - facebook.com facebook Sky - Inchiesta arbitri, in settimana attese le audizioni di altri due indagati x.com