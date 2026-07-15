Inchiesta Curve l'ex capo ultras del Milan Luca Lucci vuole patteggiare | chiesti 2 anni di sconto della pena
Luca Lucci, ex capo ultras del Milan, ha presentato richiesta di concordato in appello, equivalente a un patteggiamento in secondo grado. In questa procedura, rinuncerebbe all'impugnazione della condanna di primo grado, che prevedeva 10 anni di reclusione, in cambio di uno sconto di due anni sulla pena. La richiesta riguarda l'iter legale relativo all'inchiesta Curve.
L'ex capo ultras del Milan Luca Lucci ha richiesto il concordato in Appello. Si tratta di una sorta di patteggiamento in secondo grado, nel quale rinuncerebbe ai motivi di impugnazione della sentenza di primo grado (dove era stato condannato a 10 anni) in favore di uno sconto di 2 anni della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Inchiesta curve, ex capo ultras del Milan Luca Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appello
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