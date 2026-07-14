Luca Lucci, ex capo della Sud e condannato per traffico di droga, ha chiesto di patteggiare una pena di otto anni nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva”, che riguarda i rapporti tra gli ultras di San Siro e le organizzazioni criminali. Il processo ha raggiunto un momento decisivo. La richiesta di patteggiamento sarà valutata dal giudice. Sono emersi dettagli sui contatti tra i gruppi ultras e le cosche. La discussione sulla pena proseguirà nelle prossime udienze.

Milano, 14 luglio 2026 – Il processo sugli affari fra le Curve ultras di San Siro e le cosche a un punto di svolta. Luca Lucci, l'ormai ex leader ultras milanista, ha avanzato istanza di concordato in appello ad una pena complessiva finale di 8 anni di reclusione, con una sorta di patteggiamento in secondo grado e con il via libera della Procura generale milanese per l'accusa principale di essere stato il capo dell'associazione per delinquere che avrebbe gestito la curva Sud rossonera. Luca Lucci, capo degli ultrÃ della tifoseria del Milan, ai funerali di Fabrizio Piscitelli al santuario del Divino Amore, Roma, 21 agosto 2019. In chiesa potranno entrare solo cento persone indicate dalla famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta “Doppia curva”: l’ex capo della Sud Luca Lucci, già condannato per traffico di droga, chiede di patteggiare 8 anni

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Inchiesta curve, ex capo ultras del Milan Luca Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appello

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