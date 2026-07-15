Inchiesta arbitri tutto archiviato | Nessun sistema di interferenze

La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sugli arbitri, confermando che non ci sono prove di interferenze nel loro operato. Sono stati chiusi i procedimenti contro Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, e Andrea Gervasoni, il suo vice. La decisione arriva dopo aver concluso le indagini che avevano coinvolto i due ufficiali di gara, senza riscontrare elementi di illeciti o irregolarità.

La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sugli arbitri chiedendo l'archiviazione di Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale, e di Andrea Gervasoni, il suo vice. Già archiviata, invece, l'Inter, che era iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa di società. Il club era finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite. Finita indagata nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, la società nerazzurra è stata archiviata poche ore dopo. La Procura di Milano, si legge nel comunicato, "non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine". Insomma, mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e persino pedinamenti non hanno individuato nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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