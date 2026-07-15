Il pm ha firmato la richiesta di archiviazione per l’indagine sugli arbitri, incluso un ex internazionale. La procedura riguarda i controlli e le presunte irregolarità nelle designazioni. La decisione mette fine a uno dei filoni principali dell’indagine penale sul calcio. La procura ha concluso le verifiche senza chiedere ulteriori approfondimenti. La richiesta di archiviazione dovrà ora essere valutata dal giudice.

Inchiesta arbitri, il pm Ascione ha firmato la richiesta di archiviazione per l’indagine che vedeva coinvolto anche Gianluca Rocchi. Arriva al capolinea uno dei filoni più discussi dell’indagine penale sul calcio italiano. Nelle ultime ore, secondo Calcio e Finanza, la Procura di Milano ha mosso un passo decisivo: il pubblico ministero Maurizio Ascione ha infatti siglato la richiesta di archiviazione per l’indagine relativa al mondo arbitrale, che vedeva tra i principali indagati l’ex designatore Gianluca Rocchi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il summit in Procura e la decisione del PM Ascione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, svolta a Milano: firmata la richiesta di archiviazione per l’indagine! La ricostruzione e cosa accadrà adesso

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