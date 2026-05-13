Inchiesta arbitri perché la Procura si ferma per ora e cosa accadrà

La procura di Milano ha deciso di sospendere temporaneamente le indagini sul sistema arbitrale e sulle richieste di pressioni rivolte all’ex designatore Gianluca Rocchi. La decisione è stata comunicata e la pausa durerà almeno un paio di settimane, durante le quali non saranno svolti ulteriori approfondimenti. La situazione rimane in attesa di sviluppi futuri, senza che siano stati annunciati eventuali nuovi step nel procedimento.

L’inchiesta della procura di Milano sul sistema arbitrale e sulle presunte pressioni sull’ormai ex designatore Gianluca Rocchi si ferma, almeno per un paio di settimane. Uno stop che pone un freno alla girandola di audizioni, colloqui e interrogatori che hanno caratterizzato i giorni successivi la notifica degli avvisi di garanzia a Rocchi e all’ex supervisore bar Andrea Gervasoni. Un momento di pausa, senza che sia definito un termine, necessario per mettere in ordine le carte. La decisione emersa da un confronto tra il pubblico ministero Maurizio Ascione e il capo della procura di Milano, Marcello Viola, lascia ritenere che l’attività investigativa sia quasi completa e non sia da sviluppare ulteriormente dopo l’accelerazione di questo inizio del mese di maggio.🔗 Leggi su Panorama.it

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