Inchiesta arbitri la Procura di Milano si ricompatta | attesa la richiesta di archiviazione per Rocchi

Notizia in breve

La Procura di Milano si sta organizzando per presentare una richiesta di archiviazione riguardo all’indagine sugli arbitri e l’ex presidente della sezione arbitrale. La decisione segue una fase di tensioni interne tra il pm incaricato e i superiori, con il pm che ha lasciato il ruolo. La questione riguarda presunte irregolarità e comportamenti discutibili all’interno della gestione arbitrale. La procura ha deciso di ricompattarsi e procedere secondo le procedure previste.