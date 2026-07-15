Inchiesta arbitri la Procura di Milano si ricompatta | attesa la richiesta di archiviazione per Rocchi
La Procura di Milano si sta organizzando per presentare una richiesta di archiviazione riguardo all’indagine sugli arbitri e l’ex presidente della sezione arbitrale. La decisione segue una fase di tensioni interne tra il pm incaricato e i superiori, con il pm che ha lasciato il ruolo. La questione riguarda presunte irregolarità e comportamenti discutibili all’interno della gestione arbitrale. La procura ha deciso di ricompattarsi e procedere secondo le procedure previste.
Milano, 15 luglio 2026 – Ieri la spaccatura tra il pm Maurizio Ascione, che intanto lascia Milano, e i suoi superiori sembrava portare l’inchiesta su un binario incerto. Ma in mattinata la Procura di Milano si sarebbe ricompattata ed è pronta a chiedere in giornata la richiesta di archiviazione della parte dell'indagine che riguarda le accuse nei confronti dell' ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi per avere "fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione in concorso con esponenti della società Inter ". https:www.ilgiorno.itmilanocronacagianluca-rocchi-dichiarazioni-j8esn1li Lo scontro con i superiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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