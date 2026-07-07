Daniele Orsato è stato nominato nuovo designatore degli arbitri di serie A e B. L’ex arbitro internazionale ha preso il posto di Gianluca Rocchi, attualmente sotto indagine. Rocchi è stato interrogato a Milano, ma l’inchiesta sembra destinata a essere archiviata. La nomina di Orsato è stata annunciata nei mesi scorsi, prima delle verifiche in corso sull’attuale designatore.

Lo avevamo scritto nei mesi scorsi, ben prima dell’inchiesta su Gianluca Rocchi che sta per volgere al termine. Daniele Orsato, ex internazionale di livello, è il nuovo designatore dei fischietti di serie A e B. Per Rocchi si profila l’archiviazione da ogni accusa. La nomina di Orsato. Ad annunciare la nomina di Orsato, il vicepresidente vicario dell’AIA, Francesco Massini, in occasione della conferenza stampa tenutasi come da tradizione nella Sala Paolo Rossi della sede della FIGC. L’ex arbitro internazionale della sezione di Schio, nella passata stagione responsabile della CAN C, è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore. Rocchi interrogato a Milano, si va verso l’archiviazione dell’inchiesta

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