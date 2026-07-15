Inchiesta arbitri chiesta archiviazione per l’ex designatore Rocchi Sala Var atti a Monza

Da milano.repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sull’ex designatore arbitrale Rocchi. La posizione dell’Inter, coinvolta per responsabilità amministrativa, è stata anch’essa archiviata. I documenti sono stati inviati alla giustizia sportiva. L’indagine riguardava presunti irregolarità nella gestione del sistema VAR e delle designazioni arbitrali. Nessuna persona è stata incriminata. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori azioni.

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E’ la decisione della procura di Milano. Archiviata la posizione dell’Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. Fascicolo trasmesso alla giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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