Inchiesta arbitri le motivazioni per l' archiviazione | Condotte che non incidono sulla regolarità

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri, motivando che le condotte contestate non influenzano la regolarità delle partite. L'indagine ha analizzato alcuni episodi di interferenze sospette, riconoscendo la loro presenza storica, ma senza individuare un sistema organizzato volto a influenzare le nomine degli arbitri. La decisione di archiviare si basa sulla mancanza di prove di un meccanismo strutturato.

La richiesta di archiviazione del filone relativo alla designazione degli arbitri avanzata dalla Procura di Milano ricostruisce la "sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati", ma "non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine"., Lo si legge nella nota del procuratore Marcello Viola in cui si sottolinea che l'istanza di archiviare il caso "distingue tra la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente, astrattamente idonee e volte a incidere sulla regolarità della singola gara, dalle condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche".... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

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