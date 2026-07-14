Le pressioni interiste su Rocchi. Inchiesta arbitri-Inter, le pressioni dell’Inter sul designatore arbitrale Rocchi. Scrive Tuttosport che la Procura di Milano è spaccata sull’archiviazione di Rocchi. Il titolare dell’inchiesta, il pm Maurizio Ascione, non vuole firmare l’archiviazione. Solo che tra poche ore Ascione sarà trasferito alla Procura Europea (Ascione ha vinto il concorso per la Procura europea). Ricordiamo che il capo della Procura di Milano, Marcello Viola, è uno sfegatato tifoso dell’Inter. Questo non significa che faccia pressioni indebite sull’inchiesta, però è un dato di fatto. Ad affiancarlo è stato nominato il pm Paolo Ielo che è giunto alla determinazione di archiviare (parliamo sempre di giustizia penale, non sportiva). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri-Inter, Procura di Milano spaccata sull’archiviazione di Rocchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta arbitri, nuovi sviluppi su Gianluca Rocchi: il caso Torino-Inter

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri, Rocchi va verso l’archiviazione: Procura di Milano spaccata sul casoLa Procura di Milano non ha ancora firmato l’archiviazione dell’inchiesta sugli arbitri, avviata nel 2024.

Inchiesta Procura di Milano, sentiti Rocchi, Zappi e Trentalange: si valuta tra archiviazione e processoLa Procura di Milano ha sentito gli arbitri Rocchi, Zappi e Trentalange nell’ambito di un’indagine che si trova nella fase conclusiva.

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, stretta finale Procura di Milano: a fine luglio la decisione; Inchiesta arbitri, per Rocchi nuova accusa di frode sportiva: Accordi con l'Inter. E spuntano le intercettazioni sui fischietti porta sfortuna; Inchiesta arbitri, nel mirino della magistratura una quarta partita. Per i pm frode sportiva in concorso; Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter.

Inchiesta arbitri, la procura di Milano si 'spacca' su Rocchi e Inter: cosa sta succedendo x.com

Inchiesta arbitri, la Procura si spacca: Su Rocchi e Inter il pm Ascione non è d'accordo con i colleghi . Verso l'archiviazione?Sull'inchiesta arbitri la Procura di Milano rischia di dividersi. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, che domani saluterà la procura milanese per poi approdare alla ... leggo.it

Inchiesta arbitri, la procura di Milano si ‘spacca’ su Rocchi e Inter: cosa sta succedendo(Adnkronos) – Il pubblico ministero Maurizio Ascione, che domani saluterà la procura di Milano per poi approdare alla Procura ... cremonaoggi.it