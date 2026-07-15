La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per un ex arbitro coinvolto nell’inchiesta sugli arbitri nel calcio. Gli atti sono stati trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per ulteriori verifiche su possibili illeciti. La richiesta di archiviazione riguarda un’indagine ancora aperta, mentre le autorità competenti continueranno a valutare eventuali responsabilità. Nessuna persona è stata incriminata finora.

Nel calcio continua a far discutere l’inchiesta sugli arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi. I Pm hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l'archiviazione

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