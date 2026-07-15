Inchiesta arbitri la Procura di Milano chiede l' archiviazione per Gianluca Rocchi

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Gianluca Rocchi, coinvolto in un’inchiesta sugli arbitri. L’indagine, durata quasi due anni, riguardava il mondo arbitrale italiano e si concentrava su presunte irregolarità. Dopo questo iter, la richiesta di archiviazione segna la fine del procedimento nei confronti del dirigente arbitrale. La decisione dovrà essere formalizzata dal giudice competente.

Si chiude, dopo quasi due anni di lavoro, il capitolo centrale dell'inchiesta che dallo scorso autunno teneva sotto osservazione il mondo arbitrale italiano. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri, finito sotto indagine con l'accusa di concorso in frode sportiva per l'assegnazione dei direttori di gara in quattro partite della scorsa stagione, compresa Torino-Inter del 26 aprile. Al centro del fascicolo c'era il sospetto che le scelte arbitrali per alcuni incontri dell'Inter non fossero neutre, ma condizionate dal gradimento o meno che il club nerazzurro esprimeva nei confronti di determinati fischietti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede larchiviazione per Rocchi e per lInter

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