La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sugli arbitri, conclusa dopo mesi di intercettazioni, interrogatori e audizioni segrete. Durante le indagini, non sono stati trovati elementi rilevanti per proseguire l'azione legale. La chiusura dell'indagine avviene senza ulteriori sviluppi o incriminazioni.

Si chiude l’inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato e si è arrivati alla chiusura. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale (che si era autosospeso subito dopo l’avviso di garanzia dello scorso aprile) e il vice Andrea Gervasoni è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato. Il pm titolare dell'inchiesta, Maurizio Ascione, è destinato a un nuovo incarico alla Procura Europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Caso Rocchi, la Procura di Milano archivia l'inchiesta

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Serie A - Caso Rocchi, si va verso l'archiviazione

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