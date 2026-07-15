I pm hanno stabilito che non ci fu alcuna combine orchestrata dall'ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. L'inchiesta riguardava presunte pressioni di alcuni club su arbitri, ma non sono emersi elementi che collegassero Rocchi a comportamenti illeciti. Anche l’indagine sull’Inter, coinvolta nel procedimento, è stata archiviata. Nessuna prova ha confermato le accuse di frode sportiva nei confronti dell’ex arbitro.

Non ci fu nessuna combine organizzata da Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale accusato di frode sportiva per avere assecondato le presunte richieste dei alcuni club. È la valutazione della procura di Milano che, dopo due anni di indagine ha stabilito che vi sono elementi sufficienti alla prosecuzione dell'inchiesta. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano a Rocchi di aver "pilotato" le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati. Si è saputo solo oggi che la società sportiva era stata iscritta nel registro degli indagati per la legge sulla responsabilità amministrativa, ma che è stata già archiviata, per "diretta esclusione del reato presupposto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Inchiesta arbitri, i pm: "Nessuna combine da Gianluca Rocchi". Anche l'Inter archiviata

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INCHIESTA ARBITRI ARCHIVIATA! L'INTER E LO SMOKING BIANCO IMMACOLATO. MA C'È QUALCOSA DA DIRE

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Inchiesta arbitri, i pm: "Nessuna combine da Gianluca Rocchi". Anche Inter indagata e già archiviataI pm hanno chiarito che non ci fu alcuna combine organizzata dall'ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva.

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Si chiude con una richiesta di archiviazione l’inchiesta sulle presunte designazioni pilotate per assecondare i desiderata dell’Inter. La novità è che insieme all’ex designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva, i pm di Mila x.com

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