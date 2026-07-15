Il pubblico ministero di Milano ha firmato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri, dichiarando che non ci sono prove sufficienti per ipotizzare una frode sportiva. La decisione passa ora alla giustizia sportiva della FIGC, che dovrà valutare eventuali responsabilità. L'indagine, condotta negli ultimi mesi, aveva analizzato possibili irregolarità nelle prestazioni arbitrali. Nessun provvedimento è stato preso nei confronti degli arbitri coinvolti.

di Luca Fioretti Il PM di Milano firma la richiesta: non ci sono prove sufficienti per la frode sportiva. Ora la palla passa alla giustizia sportiva della FIGC. L’inchiesta penale che ha travolto il mondo arbitrale italiano è giunta a un punto di svolta decisivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calcio e Finanza, la Procura di Milano ha ufficialmente mosso un passo fondamentale verso la chiusura del caso: il pubblico ministero Maurizio Ascione ha infatti firmato la richiesta di archiviazione per l’indagine che vedeva coinvolto in primis l’ex designatore Gianluca Rocchi. La firma è arrivata al culmine di un lungo e acceso confronto interno con il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il procuratore capo Marcello Viola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, firmata la richiesta di archiviazione per l’indagine: la ricostruzione e i possibili scenari

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