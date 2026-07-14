L'inchiesta sugli arbitri si avvia verso la richiesta di archiviazione, ma il caso passerà comunque alla Procura della FIGC. La vicenda, che ha coinvolto il mondo del calcio, non ha prodotto risultati concreti finora. Non sono stati trovati elementi sufficienti per procedere con l’archiviazione immediata. La decisione finale spetterà alle autorità sportive, che valuteranno se continuare le indagini o chiudere definitivamente il procedimento.

L’inchiesta arbitri, che tanto ha sconvolto il calcio italiano, si avvia verso la sua conclusione. Fondamentalmente, nulla di fatto. Il terremoto, il famoso “volere di Dio” che ha scosso le poltrone, probabilmente ha lasciato però inalterate le radici profonde che hanno portato a tutto questo. Alla fine dopo un Rocchi c’è sempre un Orsato. Silvia Vallini di Sky Sport ha fatto il punto sulla questione. Inchiesta arbitri, si va verso l’archiviazione. “Le conclusioni passeranno al sostituto procuratore, che è arrivato a una decisione. Non c’è più l’esigenza di chiudere tra oggi e domani e, per questo motivo, le decisioni verranno comunicate entro il 24 luglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri, si va verso la richiesta di archiviazione (poi però il caso passa alla Procura Figc)

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