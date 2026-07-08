L’inchiesta sull’ex designatore degli arbitri sta per essere archiviata, poiché non sono emersi riscontri sufficienti. Le indagini, avviate dopo alcune segnalazioni di irregolarità nelle decisioni arbitrali, si sono concentrate anche sulle comunicazioni in sala Var, che risultano scomparse. Dopo l’interrogatorio svolto una settimana fa negli uffici della Procura di Milano, la posizione dell’indagato si avvia verso l’archiviazione.

L’inchiesta aveva scosso il mondo del calcio e quello arbitrale in particolare. Dopo l’interrogatorio reso una settimana fa negli uffici della Procura di Milano l’ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, sta per vedere archiviata la sua posizione. Era stato convocato lo scorso 30 aprile dal pm Maurizio Ascione (titolare dell’inchiesta ma in procinto di trasferirsi a Roma e perciò ora affiancato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo), scegliendo però di avvalersi della facoltà di non rispondere. Alcuni giorni fa, a seguito di un nuovo invito a comparire, invece, ha deciso di presentarsi e di rispondere alle domande dell'accusa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, pochi riscontri: Rocchi verso l’archiviazione. E spariscono le "bussate" in sala Var

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