Inchiesta arbitri caso archiviato | nessun vantaggio accertato per l’Inter! La spiegazione

L’inchiesta sugli arbitri è stata archiviata senza riscontrare vantaggi per l’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le indagini si sono concluse senza prove a sostegno di eventuali irregolarità o favoritismi. Non sono stati trovati elementi che possano attribuire benefici alla squadra durante le partite analizzate. La questione, quindi, si considera chiusa senza ulteriori sviluppi o accuse.

di Paolo Moramarco Inchiesta arbitri, caso archiviato: nessun vantaggio accertato per l’Inter! Stando a quanto raccolto da Sky Sport l’indagine si è conclusa senza evidenze. La Procura di Milano ha deciso di archiviare l’inchiesta su Rocchi e, di fatto, sull’ Inter, nell’ambito delle indagini relative a una presunta frode sportiva in concorso. Come riportato da Sky Sport, la decisione arriva perché « il materiale probatorio acquisito non ha permesso di arrivare a determinare delle pressioni che potessero essere finalizzate ad ottenere vantaggi da parte dell’Inter ». Motivazioni della chiusura. Gli inquirenti hanno sottolineato che « la frode sportiva si determina se c’è un tentativo di ottenere un vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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BOMBA INCHIESTA ARBITRI: IELO SI METTE DI TRAVERSO! CHINÉ CON LE MANI LEGATE E L'INTER È BLINDATA!

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