Inchiesta arbitri dal caso Inter-Roma alla ‘spiegazione’ di Rocchi | le novità di oggi

Il calcio italiano torna a essere al centro dell'attenzione a causa di un'inchiesta sugli arbitri. Oggi sono state rese note alcune novità, tra cui la pubblicazione della prima intercettazione. La vicenda coinvolge diverse partite, tra cui un incontro tra due squadre di vertice, e riguarda anche le dichiarazioni rilasciate da un ex arbitro. La situazione continua a svilupparsi con nuovi dettagli e approfondimenti.

(Adnkronos) – Il calcio italiano è (di nuovo) nel caos per l'inchiesta arbitri, nella quale 'debutta' la prima intercettazione. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della stagione 202425) e gli è stato notificato un avviso di garanzia. Cos'è successo? L'accusa è di aver fatto pressioni su alcuni arbitri e aver scelto direttori di gara "graditi all'Inter". Ecco il punto della situazione sull'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione e le novità fino a oggi, venerdì 1 maggio, dopo l'interrogatorio di ieri del supervisore Var Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

INDAGINI ARBITRALI: TANTI PUNTI OSCURISOLO UNA NARRAZIONE CONTRO L'INTER

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