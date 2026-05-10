Un’indagine è in corso riguardo a un arbitro e alle sue decisioni durante le partite, con l’ipotesi di frode sportiva e di designazioni pilotate. Sono state ascoltate conversazioni intercettate che coinvolgono i vertici dell’organo che si occupa delle assegnazioni degli arbitri. Le domande principali riguardano come sono state condizionate le decisioni nella sala VAR di Lissone e chi sono le persone coinvolte nelle intercettazioni relative alle designazioni.

? Domande chiave Come sono state condizionate le decisioni nella sala VAR di Lissone?. Chi sono i vertici coinvolti nelle intercettazioni sulle designazioni pilotate?. Perché le testimonianze dei varisti hanno aperto un'indagine sui dirigenti?. Quali nuovi soggetti saranno convocati dalla Procura di Milano domani?.? In Breve Esposto presentato dall'avvocato Michele Croce nel gennaio 2024 dopo Inter-Verona.. Interrogati i varisti Nasca e Di Vuolo tra fine 2024 e inizio 2025.. Sospeso il supervisore VAR Andrea Gervasoni per presunte pressioni a Lissone.. Procura di Milano valuta estensione indagini ai dirigenti dei club coinvolti.. A Milano, la Procura indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva dopo che i verbali dei varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo hanno rivelato un possibile sistema di condizionamento delle decisioni arbitrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VAR, indagine su Rocchi: si ipotizza frode sportiva e designazioni pilotate

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