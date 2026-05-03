Rocchi indagato | inchiesta su designazioni e frode sportiva

Un'indagine ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un dirigente sportivo, nell'ambito di un procedimento che riguarda presunte pressioni per influenzare le designazioni arbitrali e l'allontanamento di un arbitro da alcune partite. Le autorità stanno analizzando le comunicazioni e i movimenti interni per verificare eventuali irregolarità nelle decisioni prese in sede di assegnazione degli arbitri alle gare.

? Cosa scoprirai Chi ha esercitato le pressioni per allontanare Daniele Doveri dalle partite?. Come sono state influenzate le designazioni arbitrali per favorire l'Inter?. Quali altri assistenti VAR sono coinvolti nella rete di influenze?. Perché la telefonata tra Rocchi e Gervasoni è diventata un indizio?.? In Breve Intercettazione tra Rocchi e Gervasoni il 2 aprile 2025 su Daniele Doveri.. Coinvolti nella rete di designazioni anche Paterna, Di Vuolo e Luigi Nasca.. Indagini su partite Udinese-Parma, Bologna-Inter e Salernitana-Modena stagione 202425.. Sospetto coinvolgimento del club referee manager Giorgio Schenone nelle pressioni arbitrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: l'accusa è frode sportiva

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