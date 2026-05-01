Incendio sul monte Faeta | 3500 evacuati 800 ettari in fiamme e strade chiuse

Un incendio scoppiato nei giorni scorsi sul monte Faeta, in provincia di Lucca, ha portato all’evacuazione di circa 3.500 persone. Le fiamme hanno interessato circa 800 ettari di territorio, mentre alcune strade sono state chiuse al traffico. La situazione rimane sotto osservazione, con i soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e le strade chiuse. È il bilancio ancora provvisorio dell’incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta in Lucchesia. E che ieri ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). A notte fonda a causa dell’aumento delle raffiche di vento che ha spinto le fiamme ancora più forte è stata emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la “Lungomonte”. Intanto le squadre di terra di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. L’incendio sul monte Faeta.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuate 3500 persone; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati. Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogoLa situazione a cavallo delle province di Lucca e Pisa si fa sempre più difficile. Le fiamme, spinte dal cambio di direzione del vento, minacciano diversi paesi. Chiusa la statale Brennero dopo San Gi ... lanazione.it Monte Faeta, il devastante incendio non dà tregua: 3500 evacuati nella notteIl rogo sul monte Faeta ha raggiunto la frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, imponendo l’evacuazione di circa 3500 residenti lungo la Lungomonte. notizie.it Cervia, incendio al porto turistico: quattro barche a fuoco x.com Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook