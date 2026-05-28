Nella notte, le strade nel centro di Roma sono state chiuse al traffico e alcune linee di autobus sono state deviati. Queste misure sono state adottate per le prove generali della parata militare prevista per il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Le chiusure e le deviazioni resteranno in vigore fino a quando le prove non saranno concluse. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle aree interessate.

Scattano a Roma le prove generali della parata militare per la Festa della Repubblica. Nella notte tra venerdì e sabato, il Centro storico sarà interessato da numerose chiusure al traffico e modifiche alla viabilità in vista delle celebrazioni del 2 Giugno, anno in cui ricorre anche l’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le operazioni inizieranno dalle 21 di venerdì e proseguiranno fino alle 5:30 del mattino successivo. Il dispositivo organizzativo prevede il posizionamento iniziale di truppe e mezzi militari nell’area di viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeatina e piazza Numa Pompilio. Successivamente il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Prove della parata del 2 Giugno: strade chiuse nella notte e bus deviati in Centro

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