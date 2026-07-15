incendio in un condominio a ferrara evacuati 12 appartamenti

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un condominio di via Teano, nella frazione di Barco, a Ferrara. Le fiamme hanno provocato l’evacuazione di 12 appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’edificio. Non si segnalano feriti, ma alcuni residenti sono stati assistiti per lo shock. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ferrara, 15 luglio 2026 – Un forte boato e le fiamme, oltre una grande paura. Tutto questo è successo stamani in un condominio di via Teano nella frazione di Barco. L’allarme è stato dato verso le 8.30. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe stato generato dalle operazioni di scarico del materiale da un camion, quando il bracco della gru ha toccato il cavo dell’alta tensione. A quel punto si sarebbe provocata una scintilla con corrente che si è propagata a terra facendo bruciare dei motori di condizionatori esterni e un tubo del gas, con conseguente fuoriuscita del gas metano. I residenti sono corsi subito fuori nel vicino cortile e parco, in attesa dei soccorsi, che sono arrivati prontamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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