Voghera corto circuito scatena un incendio nel condominio | 10 appartamenti evacuati soccorsa un’anziana intossicata dal fumo
Un incendio in un condominio di Voghera è stato causato da un corto circuito. Dieci appartamenti sono stati evacuati e un'anziana è rimasta intrappolata nel suo appartamento, poi salvata dai soccorritori. Altri tre condomini sono stati assistiti per aver inalato fumo. Nessuna persona ha riportato ferite gravi. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Voghera (Pavia), 25 maggio 2026 – Dieci appartamenti evacuati, con un'anziana rimasta intrappolata nella propria abitazione messa in salvo dai carabinieri e anche altri tre condomini soccorsi per aver inalato fumo. L'incendio in un palazzo in via XX settembre a Voghera, nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, ha provocato momenti di grande apprensione. Il rogo, in base ai primi accertamenti, si sarebbe sviluppato per cause del tutto accidentali, un cortocircuito in uno degli appartamenti. Ma soprattutto il fumo si è propagato rapidamente, motivo per cui i soccorritori, appena giunti sul posto sia con squadre dei vigili del fuoco di Voghera che con pattuglie del Radiomobile della locale Compagnia dell'Arma, hanno avviato immediatamente le operazioni di evacuazione dell'intera palazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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