Voghera corto circuito scatena un incendio nel condominio | 10 appartamenti evacuati soccorsa un’anziana intossicata dal fumo

Notizia in breve

Un incendio in un condominio di Voghera è stato causato da un corto circuito. Dieci appartamenti sono stati evacuati e un'anziana è rimasta intrappolata nel suo appartamento, poi salvata dai soccorritori. Altri tre condomini sono stati assistiti per aver inalato fumo. Nessuna persona ha riportato ferite gravi. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.