Alle 22 di ieri sera, un incendio si è sviluppato in un cantiere a Morcone, in provincia di Benevento. Le fiamme hanno avvolto un escavatore e un camion, distruggendoli completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato intorno alle 22 di ieri sera all’interno di un cantiere a Morcone, in provincia di Benevento. Le fiamme hanno coinvolto un escavatore e un camion, causando ingenti danni ai due mezzi meccanici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’origine dolosa dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio in un cantiere: distrutti un escavatore e un camion

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