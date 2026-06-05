Pauroso incendio nella notte | distrutti tre camion carichi di rotoballe

Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, intorno alle 4, un incendio ha distrutto tre camion caricati con rotoballe a Solesino. I danni sono stimati in diverse migliaia di euro, ma non ci sono feriti tra i residenti.

Un pauroso incendio è scoppiato oggi 5 giugno attorno alle 4 a Solesino. Si registrano danni per svariate migliaia di euro, ma nessuno dei residenti è rimasto coinvolto. L'allarme ai numeri d'emergenza è arrivato in tempo reale, non appena sono state notate le lingue di fuoco che hanno illuminato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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