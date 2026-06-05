Pauroso incendio nella notte | distrutti tre camion carichi di rotoballe
Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, intorno alle 4, un incendio ha distrutto tre camion caricati con rotoballe a Solesino. I danni sono stimati in diverse migliaia di euro, ma non ci sono feriti tra i residenti.
Un pauroso incendio è scoppiato oggi 5 giugno attorno alle 4 a Solesino. Si registrano danni per svariate migliaia di euro, ma nessuno dei residenti è rimasto coinvolto. L'allarme ai numeri d'emergenza è arrivato in tempo reale, non appena sono state notate le lingue di fuoco che hanno illuminato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Incendio nella notte nella campagna milanese: a fuoco centinaia di rotoballe di fienoNella serata di ieri, un incendio è divampato nella campagna a ovest di Milano, coinvolgendo circa cento rotoballe di fieno vicino a una cascina.
Torino, incendio in un deposito: tre camion distrutti dalle fiammeA Torino, un incendio in un deposito situato in via Pacini ha distrutto tre camion nel cortile.
Argomenti più discussi: Pauroso incendio nella notte: distrutti tre camion carichi di rotoballe; Pauroso incendio industriale all’alba alla Ralacarta di Riva del Garda; Dopo l’incendio violentissimo restano fumo e macerie: deposito di carta distrutto, ore di lotta col fuoco; Incendio di Watamu, fiamme partite da un chiringuito.
Pauroso incendio nella notte: distrutti tre camion carichi di rotoballeE' successo alle 4 del mattino del 5 giugno in via Valli Pianta a Solesino. Sul posto stanno lavorando senza sosta più mezzi dei Vigili del Fuoco con i carabinieri della Compagnia di Este ... padovaoggi.it
INCENDIO DOLOSO AL LIDO ESAGONO DI ACI CASTELLO, ROGO NELLA NOTTE SUL SOLARIUM (redazione) Un grave incendio ha colpito nella notte il Lido Esagono, storico stabilimento balneare della Scogliera di Aci Castello. Le fiamme sono divampat facebook