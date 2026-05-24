Torino incendio in un deposito | tre camion distrutti dalle fiamme

A Torino, un incendio in un deposito situato in via Pacini ha distrutto tre camion nel cortile. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando completamente i veicoli parcheggiati. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Incendio in un deposito in via Pacini a Torino. Tre camion sono stati completamente distrutti nel rogo, con le fiamme che hanno rapidamente circondato i mezzi nel cortile dove sono parcheggiati. Prono l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare il fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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