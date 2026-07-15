Nella notte, un vasto incendio ha interessato Monte San Biagio, a Maratea, avvicinando la statua del Cristo Redentore situata in cima alla montagna. Le fiamme hanno lambito la vegetazione e si sono diffuse in modo esteso, mentre il fumo si sollevava alto nell’aria. I vigili del fuoco sono intervenuti per tentare di proteggere la statua e contenere le fiamme. Scene di fuoco e fumo hanno caratterizzato le ore notturne nella zona.

Ci sono immagini notturne in cui Cristo sembra doversi difendere dalle fiamme e farsi strada tra il fumo opprimente. Dalla scorsa notte vigili del fuoco al lavoro a Monte San Biagio, Maratea, per mettere al riparo la vegetazione dal vasto rogo e anche la statua di Cristo Redentore che è in cima alla montagna. Tutti i sentieri per raggiungerla sono chiusi. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parla di “attacco alla bellezza” dando per scontata dunque l’origine dolosa dell’incendio. —– Scrive Domenico Fittipaldi, con corredo di foto: La mia vicinanza e quella di noi tutti lucani agli amici di Maratea in queste ore di devastante incendio sul Monte San Biagio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maratea: il Cristo Redentore lambito dalle fiamme dell’incendio Scene terribili nella notte a Monte San Biagio. Bardi: un colpo alla bellezza

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Maratea, nella notte un vasto incendio nella zona del Cristo Redentore x.com

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