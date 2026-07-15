La Protezione civile in Puglia riceve 2,4 milioni di euro per far fronte agli incendi, il doppio rispetto all’anno precedente. Le risorse garantiranno la continuità dei servizi di emergenza legati alle calamità naturali, in particolare gli incendi boschivi. La somma è stata stanziata per rafforzare le attività di intervento e prevenzione. La decisione mira a sostenere le operazioni di soccorso e gestione delle emergenze nella regione.

Fondo raddoppiato rispetto alla scorsa annualità e risorse quindi fresche che garantiranno continuità ai servizi di emergenza sulle calamità naturali, in primis gli incendi. C’è l’intesa tra la Regione Puglia e i presidenti dei sei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione civile, che nelle scorse ore avevano annunciato di voler sospendere le proprie attività di supporto alla gestione degli incendi e di altre calamità. Una protesta nata per l’eseguità dei fondi dedicati ai rimborsi spese. Ma l’assessora alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, dopo un lungo confronto online - presenti i dirigenti degli uffici interessati - ha illustrato tutte le misure messe in campo dalla Regione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incendi, rientra la vertenza dei volontari della Protezione civile in Puglia: stanziati 2,4 milioni di euro

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