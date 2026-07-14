La regione Puglia ha comunicato che non saranno erogati fondi alla protezione civile per i rimborsi. Di conseguenza, i volontari interromperanno le operazioni di spegnimento degli incendi a partire da domani. La decisione ha provocato una protesta tra i volontari, che avevano già affrontato una stagione segnata da incendi e condizioni climatiche estreme. La sospensione riguarda esclusivamente il supporto finanziario, mentre le attività di intervento saranno sospese fino a nuovo avviso.

Niente soldi per i rimborsi? Allora da domani, niente più supporto nello spegnimento degli incendi. Nel pieno di una estate torrida e funestata da continui roghi, i volontari della Protezione civile regionale sono pronti ad incrociare le braccia: la Regione Puglia non ha rimpinguato il fondo per riconoscere loro il rimborso spese nonostante le convenzioni firmate a maggio. «La Regione vuole fare le nozze con i fichi secchi», dicono i 6 coordinamenti provinciali dei volontari della Protezione civile. Il problema riguarda 220 associazioni per un totale di 600 tra uomini e donne, impiegate nello spegnimento degli incendi e, d’inverno, in allagamenti e alluvioni. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Protezione civile, niente fondi dalla Regione Puglia: scatta la protesta dei volontari pronti, stop agli interventi contro i roghi

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